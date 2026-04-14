俳優の吉川愛が14日、都内で行われた実写映画『鬼の花嫁』鬼花女子会舞台あいさつに登壇した。この日は、ヒロイン・柚子役の吉川、柚子の妹・花梨役の片岡凜、池田千尋監督、イメージソング「Ray」を担当する由薫が参加。片岡からまさかのスピンオフを提案され床に座り込むほど爆笑するシーンがみられた。【動画】片岡凛、斬新なスピンオフ制作を希望？まさかの提案に吉川愛は爆笑本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台