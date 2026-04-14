吉川愛、『鬼の花嫁』まさかのスピンオフ提案に爆笑「一生許してくれないの!?」
俳優の吉川愛が14日、都内で行われた実写映画『鬼の花嫁』鬼花女子会舞台あいさつに登壇した。この日は、ヒロイン・柚子役の吉川、柚子の妹・花梨役の片岡凜、池田千尋監督、イメージソング「Ray」を担当する由薫が参加。片岡からまさかのスピンオフを提案され床に座り込むほど爆笑するシーンがみられた。
【動画】片岡凛、斬新なスピンオフ制作を希望？まさかの提案に吉川愛は爆笑
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬廉（King ＆ Prince）は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川はヒロインの柚子を演じる。
劇中では険悪な姉妹を演じた2人ながら素顔は和気あいあい。吉川の第一印象を聞かれた片岡は「わたあめ」と回答。思わず「ん？」と聞き返す吉川に片岡は「ふわふわしててカラフルで優しい」と独自の表現で、吉川を「すてき」と感心させた。
一方で「本当に申し訳ないけど…キアヌ・リーブスしか思い浮かばない」と片岡の印象を語る吉川は「この人（片岡）のX知ってます？みんなが吐きたいことを全面的に吐いてる。そのXをずっとみていたから、うれしくて。あのキアヌ・リーブス！って」と語ると片岡は「私のパパはキアヌ・リーブスに似ていて。よくいろんな方からも言われますし。自分で思っていて（笑）」とすっかり打ち解けた雰囲気のやりとりで笑いを誘った。
そんな片岡は「本当にすばらしい愛にあふれる作品。エンドロールに流れる名前のみなさま、観てくださるみなさまに感謝しています。みなさまのお力でぜひ『鬼花2』と花梨のスピンオフをお願いします！」と観客に呼びかけ。吉川は「すごい求めるじゃない」とツッコむと片岡は「花梨、やっぱりお姉ちゃん許さない篇とか…」とさらに提案。吉川は思わず爆笑してその場にしゃがみこむと「え！一生許してくれないの!? 許されないの!? 辛い〜！」と声をあげていた。
【動画】片岡凛、斬新なスピンオフ制作を希望？まさかの提案に吉川愛は爆笑
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬廉（King ＆ Prince）は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川はヒロインの柚子を演じる。
一方で「本当に申し訳ないけど…キアヌ・リーブスしか思い浮かばない」と片岡の印象を語る吉川は「この人（片岡）のX知ってます？みんなが吐きたいことを全面的に吐いてる。そのXをずっとみていたから、うれしくて。あのキアヌ・リーブス！って」と語ると片岡は「私のパパはキアヌ・リーブスに似ていて。よくいろんな方からも言われますし。自分で思っていて（笑）」とすっかり打ち解けた雰囲気のやりとりで笑いを誘った。
そんな片岡は「本当にすばらしい愛にあふれる作品。エンドロールに流れる名前のみなさま、観てくださるみなさまに感謝しています。みなさまのお力でぜひ『鬼花2』と花梨のスピンオフをお願いします！」と観客に呼びかけ。吉川は「すごい求めるじゃない」とツッコむと片岡は「花梨、やっぱりお姉ちゃん許さない篇とか…」とさらに提案。吉川は思わず爆笑してその場にしゃがみこむと「え！一生許してくれないの!? 許されないの!? 辛い〜！」と声をあげていた。