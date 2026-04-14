4月13日、タレントのマツコ・デラックスが、『5時に夢中!』（TOKYO MX）の生放送に、約2カ月ぶりに復帰をはたした。マツコは、2月9日放送の同番組で「首の脊髄が圧迫されて、手足にしびれが出てしまった」と明かし、急遽、首の手術を受け、入院していることを明かしていた。それから2カ月間、レギュラー番組から姿を消し、療養していたが、このたび復帰となった。「久々に『5時夢』に出演したマツコさんは、一時期よりほっそり