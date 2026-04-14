4月13日、タレントのマツコ・デラックスが、『5時に夢中!』（TOKYO MX）の生放送に、約2カ月ぶりに復帰をはたした。

マツコは、2月9日放送の同番組で「首の脊髄が圧迫されて、手足にしびれが出てしまった」と明かし、急遽、首の手術を受け、入院していることを明かしていた。それから2カ月間、レギュラー番組から姿を消し、療養していたが、このたび復帰となった。

「久々に『5時夢』に出演したマツコさんは、一時期よりほっそりした印象になっていました。手術後の入院期間で、病院でカロリー計算された食事を続け、はからずもダイエットになったようです。『ちゃんと栄養管理されてるものってすごいね。カロリーは2000kcalぐらいしかないんだけど、おだしとかで工夫しているんだろうね。マジ、おいしかった』と、病院食のおいしさを熱弁していました」（芸能担当記者）

番組冒頭から「労働意欲がわかなくて、今日も1時間前までバックレてやろうと。本当に働きたくないんですけど! すいません!」と“マツコ節”は全開だったが、やはり大病したこともあってか、本調子ではない様子だった。

放送後には、番組で共演する株式評論家でタレントの若林史江が、自身のXで《来週もちゃんと出席してくれますよーにwwww》と、楽屋で撮影したマツコとのツーショットをアップ。カメラをにらむように見つめるマツコを見たユーザーからは「顔色が悪い」と心配する声が寄せられている。

《マツコ氏顔色良くないのが気になる。大丈夫かな。》

《5時に夢中の月曜日はこのお二人じゃないと!でもマツコさん、病み上がりでちょっと顔色悪そう。。。》

手術・入院が発表された当時、「長期休養」「引退」といった不穏な報道も散見された。だが、結果的には約2カ月の休養にとどまり、意外にも“早期復帰”をはたしている。

「マツコさんは、もともとここ数年は“引退”を匂わせることが増えていました。2024年3月の『月曜から夜ふかし』では、『もう本当に……テレビやめたいのよ、ホント』と発言し、2026年1月放送の『5時夢』でも『ぜんぜんやる気がなくて……』『（番組）やめよっか、3月ぐらいで。ズルズルはよくないって』とボヤく姿が見られました。そこへきて今回の手術があったため、進退を心配する視聴者も多かったのです。

しかし、責任感の強いマツコさんですから、なんだかんだと毒を吐いてはいましたが、現場に戻れるよう、努力されたのでは。もっと長期の休養になるという見方も多かったので、今回の復帰には驚きが集まっています。早すぎる復活で“ガス欠”しないかという懸念も聞こえてきますから、くれぐれも体調第一で続けてほしいところです」（前出・芸能担当記者）

本調子までは、ゆっくりとアイドリングで仕事に臨んでほしい。