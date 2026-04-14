東芝ライフスタイルは、業界最高オーブン温度350℃の過熱水蒸気オーブンレンジ「石窯ドーム」の新製品として、市販冷凍食品の自動あたため機能を搭載した2機種を2026年6月より順次発売します。 「ER-D7000C」（ブラック） ラインナップは、スタンダードモデルの「ER-D5000C」と上位モデルの「ER-D7000C」の2機種。基本スペックは同等ですが、D7000Cはスマートフォン連携機能を備え、自動メニュー数やレシピ数が多くなってい