東芝ライフスタイルは、業界最高オーブン温度350℃の過熱水蒸気オーブンレンジ「石窯ドーム」の新製品として、市販冷凍食品の自動あたため機能を搭載した2機種を2026年6月より順次発売します。

「ER-D7000C」（ブラック）

ラインナップは、スタンダードモデルの「ER-D5000C」と上位モデルの「ER-D7000C」の2機種。基本スペックは同等ですが、D7000Cはスマートフォン連携機能を備え、自動メニュー数やレシピ数が多くなっています。カラーはいずれもブラックとルナホワイトの2色展開。

記事のポイント 近年は冷凍食品の普及により「解凍」や「あたため」機能の需要が増加しているそう。そこで本製品ではレンジ機能を強化し、低出力での加熱が可能に。従来の高出力の断続加熱で起こりやすかった加熱ムラを抑えて、ふっくら仕上げることができます。

本製品は、出力制御を改良したシームレスインバーターを搭載。従来のインバーターは、低出力のまま連続して加熱ができず、300Wなどで断続運転が必要でした。そのため、瞬間的に高出力がかかり加熱ムラができやすいことが課題だったそう。新製品は「シームレスインバーター」を搭載し、200W/100Wでの連続運転を実現。低出力でやさしくあたためができるため、加熱ムラを抑えます。

さらに新機能として、「市販の冷凍食品あたため」「すごうま解凍」「できたて食感」を搭載しています。

これまで市販の冷凍食品をあたためる際は、パッケージに記載されているあたため時間を確認して設定する手間がありました。「市販の冷凍食品あたため」では、パスタやワンプレート食品などさまざまな種類の冷凍食品を出力や時間の設定をすることなく、メニューを選んでスタートボタンを押すだけでおいしくあたためられます。あたためスタート直後は、低出力の連続運転をすることで加熱ムラを抑え、その後に1000Wの高出力による2段階の加熱で、手動設定に比べて約20％時短できます。

「すごうま解凍」は、従来の「スチーム全解凍」を進化させ、スチームを使わずに連続低出力加熱で解凍をすることで解凍ムラを抑えます。また、スチームの準備が不要となり、解凍後に庫内を拭く手間も軽減します。

「できたて食感」は、連続低出力でやさしく加熱をすることで、寿司のネタが煮えにくく、シャリをふっくらした食感に戻します。

オーブンが同時調理可能な2段に

手軽にオーブン調理ができる人気機能「石窯おまかせ焼き」に、2段調理可能な「石窯おまかせ焼き2段」の機能を追加。組み合わせとして肉と野菜、魚と野菜、野菜と野菜などの同時調理が可能なため、冷蔵庫で余りがちな野菜を有効に活用できます。一度にたくさん作れるため、お弁当や作り置きに便利。シンプルな味付けでも石窯ドームの高火力で野菜の甘みを引き出し、おいしく食べられます。

外観はメタルハンドル×フラットガラスの洗練されたデザインを採用。石窯ドームロゴを10年ぶりにリニューアルし、シンプルなデザインに変更。製品本体には英語表記でレイアウトしています。

東芝ライフスタイル 石窯ドーム「ER-D7000C」「ER-D5000C」 発売日：2026年6月 オープンプライス

The post 解凍やあたため直しが進化！ 東芝のオーブンレンジ「石窯ドーム」新モデルが6月発売 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.