2.7万回以上再生され多くの反響を呼んでいるのは、日向ぼっこをしていた三毛猫が飼い主さんにがっつり甘えたときの様子。あまりにも甘えん坊すぎる三毛猫さんに視聴者からは、「開始1秒でもうメロメロ」「たくさんのかわいいを振りまくミケ」「何をしても可愛すぎるなこの子は」など多くのコメントが寄せられています。 【動画：飼い主のベッドでひなたぼっこする三毛猫→ナデナデすると…破壊力が高すぎる『甘えん坊っぷり』】