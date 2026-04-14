2.7万回以上再生され多くの反響を呼んでいるのは、日向ぼっこをしていた三毛猫が飼い主さんにがっつり甘えたときの様子。あまりにも甘えん坊すぎる三毛猫さんに視聴者からは、「開始1秒でもうメロメロ」「たくさんのかわいいを振りまくミケ」「何をしても可愛すぎるなこの子は」など多くのコメントが寄せられています。

【動画：飼い主のベッドでひなたぼっこする三毛猫→ナデナデすると…破壊力が高すぎる『甘えん坊っぷり』】

甘えん坊な三毛猫

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、飼い主さんのベッドの上で日向ぼっこをしている三毛猫の「ミケ」ちゃんの姿。この日は飼い主さんが部屋に入る前からすでにくつろいでいたのだそう。

ミケちゃんは飼い主さんが部屋に来たことにすぐに気づき、あくびをしながら「主、入ってきたの？」みたいな表情をしています。

飼い主さんが部屋に来たので起きることにしたミケちゃん。しっかりと甘えるためにポジションを整え、アピールに余念がありません。

すると、ミケちゃんの予想（？）通りにナデナデしてくれた飼い主さん。ミケちゃんは思わず「ﾆｬ…」とか「ｷｬ…」と、嬉しそうな声が漏れ出ています。

主さんが大好きなミケちゃん

次に映されたのは、ミケちゃんがお布団の真ん中で陣取っている様子。気持ちも心も存分にリラックスしているのか、喉から発せられる大型車のエンジンのような爆音のゴロゴロ音。

そんなミケちゃんの気持ちを察してか飼い主さんが手をさし出すと、待ってましたと言わんばかりのスリスリ。ミケちゃんが本当に飼い主さんのことが大好きなのが伝わります。

飼い主さんもそれに応えようと今度はナデナデしようと手を上にかざします。するとミケちゃんのあまりにも撫でてほしいという感情が行動にあらわれて、自ら体を上寄せてにゅーっと「撫でられに」いっているようだったといいます。

この行動を見ているだけで、普段このふたりがどれだけ仲良くしているかがわかるワンシーンなのでした。

目やにを取ろうとしたら…

ミケちゃんを思う存分に愛でている飼い主さんですが、よくみたらミケちゃんの目元に目やにがあることに気づきます。少し気になるので、カメラを回しながら片手で取ろうとしますが…。

ミケちゃんのスリスリが激しすぎて、目やにを取ることすらできない！激しすぎる甘え具合にカメラを回しながら、目やにを取るのを早々に諦めてしまいます。

次にカメラに写ったのは、より一層きれいになったミケちゃん。カメラを止めて目やにを取ってもらったようで、お目々がすっきりしてより可愛らしい顔になりました。

目やにを取ってくれたからか、ごきげんな様子でフミフミしているミケちゃん。飼い主さんとお布団でのんびり過ごしたミケちゃんなのでした。

飼い主さんにがっつり甘えるミケちゃんの様子を見た視聴者からは、「こんな可愛い子ちゃんを毎日無料で見させていただいていいんですか！？」「朝起きてこの状態だったら、仕事に行けない…」「可愛くない瞬間がない」「爆音ゴロゴロのお陰で頭痛が治りました。ありがとうございます」「幸せを分けていただきありがとうございます」といったコメントが寄せられ、たくさんの人を魅了したようです。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、ほかにもミケちゃんの飼い主さんへの愛が伝わる姿が投稿されています。

ミケちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。