尾道市の公共工事を巡る談合事件で、被告の男2人が裁判で起訴内容を認めました。起訴状などによると、尾道市上下水道事業管理者の男（69）は2023年と2025年、市が発注した工事の入札予定価格を、建設会社の元代表取締役の男（72）に漏洩（ろうえい）した疑いです。14日の初公判で、2人は起訴内容を認めました。検察側は「2人は2005年頃に関係を深め、その後、尾道市上下水道事業管理者の男（69）が予定価格を教えるようにな