防府市の県立農業大学校で入学式が行われました。ことし県立農業大学校には大規模農業などを学ぶ土地利用学科、園芸学科、畜産学科の3つの学科に合わせて27人が入学しました。式では鳥居俊夫校長が「変化に激しい時代に対応できる知識と実践力、新たな技術への柔軟な応用力を養ってほしい」と式辞を述べました。仕事として主に自営農業に従事している農業者＝基幹的農業従事者の県内の平均年齢は72.5歳。5年に1回行われる調査で201