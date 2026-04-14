「ご挨拶だTIKTOK♪ まずは軽くKICK OFF♪ 過去は口にZIP LOC♪」ついに“あの男”が動き始めた--。旧ジャニーズ事務所から契約を解除されて以降、世間を騒がせ続けてきた元KAT-TUNの田中聖（40）。先日運用を開始したTikTokでラップ動画を公開し、冒頭のようなリリックを披露した。聖が契約解除を言い渡されたのは2013年9月。“度重なるルール違反”が理由で、KAT-TUNからの脱退に至った。その後もタレント活動を継続していたが、