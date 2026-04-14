「ご挨拶だTIKTOK♪ まずは軽くKICK OFF♪ 過去は口にZIP LOC♪」

ついに“あの男”が動き始めた--。

旧ジャニーズ事務所から契約を解除されて以降、世間を騒がせ続けてきた元KAT-TUNの田中聖（40）。先日運用を開始したTikTokでラップ動画を公開し、冒頭のようなリリックを披露した。

聖が契約解除を言い渡されたのは2013年9月。“度重なるルール違反”が理由で、KAT-TUNからの脱退に至った。その後もタレント活動を継続していたが、2017年5月には大麻所持で現行犯逮捕。不起訴処分になったとはいえ、活動に影を落とした印象は否めないだろう。

さらに2022年2月には覚せい剤取締法違反で逮捕され、同年6月に懲役1年8カ月・執行猶予3年の判決を受けた。その直後には再び覚せい剤使用の疑いで逮捕され、公判中には女性から1万円を脅し取った恐喝容疑でも逮捕されている。恐喝については不起訴となったものの、2度にわたる覚せい剤取締法違反で懲役計2年8カ月の実刑が確定し、2024年2月に収監された。

波乱の経歴を重ねてきた聖だが、今年2月には出所していたことを「SmartFLASH」が報じている。さらに、3月11日に公開された弟で歌手・俳優の田中彪（34）のYouTube動画には、笑い声をあげる聖とみられる姿も収められていた。

その後、聖は4月4日と12日にTikTokでラップ動画を公開。4日の動画はYouTubeからの転載だが、12日の投稿では半袖姿で両腕にびっしりと入ったタトゥーをあらわにし、最後は中指を立てながらサングラス越しに正面を見据える姿も披露している。

「どちらの動画もバズっており、12日の投稿は14日時点で90万回以上再生されています。早口でリリックを刻むスタイルは、KAT-TUN時代からラップを担当していた聖さんの面目躍如といえるでしょう。《気取ってんな民主国家 探してんの？金主を》や《お前のRhymeは短所 まるで陰部Yo》などクセの強い歌詞も印象的でした。さらに4月10日にはTikTokでライブ配信も実施。派手なピンク髪を披露するなど、出所から約2カ月ながら精力的に発信をおこなっています」（芸能ライター）

こうした動きを受け、ネット上では《ラップスキルが相変わらず凄すぎる》といった称賛の声が上がる一方で、ビジュアルに注目する声も目立つ。

《タトゥー入れすぎてタトゥーンやん》

《相変わらずのトガリっぷり》

《ラップとかピンク髪とかの前に1回落ち着こうか》

なお、聖は出所後にXも更新し、亀梨和也（40）や田口淳之介（40）ら、かつての仲間をフォロー。SNSでの一連の動きは、芸能活動再開に向けた“狼煙”なのか--。今後の発信から目が離せない。