１月に広島市中区のマンションで住人の男性が訪ねてきた男らに殴られけがをした事件で、当時暴力団組員だった男ら４人が逮捕されました。 １月、中区のマンションで「１階エントランスが血まみれで男が走って西の方に立ち去った」と付近の住民から通報がありました。 警察は逃げた複数の男の行方を追っていましたが、犯行当時六代目共政会原田組の組員だった男（２６）ら４人を凶器準備集合の疑いで逮捕しました。 ４人は危