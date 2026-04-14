14日午前、新発田市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 ■柏百花記者 「遺体が見つかった現場です。建物が焼けこげ、くずれています。」 14日午前9時半すぎ、新発田市黒岩の住宅が燃えていると通りかかった女性から消防に通報がありました。 ■近くの住民 「黒い煙が立ち上るようにあがっていた。」 ■近くの住民 「行ったらボーボーと燃えていてびっくり