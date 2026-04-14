14日午前、新発田市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。



■柏百花記者

「遺体が見つかった現場です。建物が焼けこげ、くずれています。」



14日午前9時半すぎ、新発田市黒岩の住宅が燃えていると通りかかった女性から消防に通報がありました。



■近くの住民

「黒い煙が立ち上るようにあがっていた。」



■近くの住民

「行ったらボーボーと燃えていてびっくりしました。」



現場は新発田市立七葉小学校の近くにある建物で、消防車両10台が消火活動にあたり約2時間後に鎮火しましたが、住宅1棟が全焼。焼け跡から身元不明の遺体が見つかりました。



火元に住む90代の男性と連絡が取れておらず、警察は遺体の身元と出火原因を詳しく調べています。