隅田の148キロ直球が直撃■オリックス ー 西武（14日・京セラドーム）オリックスの杉澤龍が14日、京セラドームで行われた西武戦で死球を受け、途中交代となった。杉澤は「2番・中堅」で先発出場。1点を先取した3回無死二、三塁の好機で打席が回った。カウント0-2からの3球目、隅田知一郎投手の148キロ直球が抜け、右手の甲付近に直撃。杉澤は苦悶の表情を浮かべ、痛みでバットを手放した。トレーナーらが駆け付け、試合はし