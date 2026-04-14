4月13日、京都府の中央に位置する南丹市周辺の山中で男の子とみられる遺体が見つかった。同市では3月23日から安達結希くん（11）が行方不明になっており、京都府警は4月14日午前から司法解剖を行っていたが、身元が結希くんだと判明した。【写真】身元不明の遺体が見つかった現場「子どもが来るような場所ではない」遺体発見現場の不可解な状況「発表によれば、当初、発見されたのは年齢不詳の変死体です。腐敗が進んでいて死後