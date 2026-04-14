4月13日、京都府の中央に位置する南丹市周辺の山中で男の子とみられる遺体が見つかった。同市では3月23日から安達結希くん（11）が行方不明になっており、京都府警は4月14日午前から司法解剖を行っていたが、身元が結希くんだと判明した。

【写真】身元不明の遺体が見つかった現場「子どもが来るような場所ではない」

遺体発見現場の不可解な状況

「発表によれば、当初、発見されたのは年齢不詳の変死体です。腐敗が進んでいて死後相当な時間が経っていたとみられます。濃いネイビーのフリースに、ベージュの長ズボンを着用していたことも判明している。これは行方不明時、結希くんが身につけていた着衣の特徴と酷似しています。また、フリースの下に『84』というロゴが入ったトレーナーを着用していたことも明らかになっており、府警は『結希くんの服装と矛盾がない』と説明。その後、司法解剖を経て、結希くんだと確認されました」(大手紙社会部記者)

遺体が見つかったのは小学校から南に約2キロ離れた林道付近だった。園部小学校からはクルマで約5分、徒歩だと30分はかかる場所だ。

「ご遺体は腐敗が進んでいて、一部白骨化しているとのこと。これまで手がかりが見てかったエリアと異なっていたため、驚きの声を口にするマスコミ関係者も少なくありません。

発見場所はコンビニエンスストアなどがある市街地から、南部にある農村地域に抜ける山あいの林道付近です。長い一本道でクルマが一台ほどが通れるくらい。左右をうっそうとした雑木林が囲んでいます。地元の人間もクルマじゃないと通過しない道でしょう」（在阪記者）

これまでに見つかっていた結希くんの持ち物は、小学校から北西に約3キロ離れた山中のランリュック、そして小学校から南西に約6キロ離れた山中の黒いスニーカーだった。今回、遺体が見つかった場所はそれらと全く違う方向であり、不可解な状況が深まっている。

「空白の10分間」と学校側の対応

父親が警察などに証言した内容などによれば、結希くんは3月23日の午前8時頃、父親に小学校の敷地内まで車で送り届けられたあと、行方がわからなくなっていた。

「結希くんが車から降りたとされる場所は、小学校に併設する学童施設の駐車場。この駐車場から小学校までは、歩いてたったの150メートルほどです。同時間帯に結希くんの姿を見たひとは誰ひとりいませんでした。はじめに結希くんが登校していないことが発覚したのは、8時30分に担任が出欠確認をしたとき。その後、11時半頃に学校が保護者に連絡し、110番通報されました」（大手紙社会部記者）

同じ時間帯に子供を送った保護者は、当時の違和感をこう語る。

「その日の朝は子供と学校に向かって歩いていました。結希くんが登校したと言われているのが8時頃。学童施設の駐車場まではしばらく一本道なので、もし結希くんが学校から歩いて引き返したりして出てきていたら、絶対にすれ違うはずなんですよ。だから報道を見て、家族で『不思議だね』と話していたくらいです」

この保護者が子供を送ったのは8時10分ごろだという。その空白の10分に何があったのか──。学校側の欠席確認が遅れた背景も明らかになった。

「（結希くんの保護者から）翌24日の欠席連絡が来ていて、担任が当日のことと勘違いした」ことが、連絡が遅れた理由だと校長は説明していました。学校では、保護者はアプリを使って事前に欠席連絡をしているんです。その翌日の申請を、当日のものと取り違えた、と」（別の保護者）

知人が語る結希くんの素顔

結希くんを2歳の頃から知る女性は、突然の報せにショックを隠せない様子で語った。

「私の実家は結希くんと同じりんご村（編集部註：結希くんの自宅周辺の別荘地）にあります。私の祖父は40年、私は20年近く、安達さんのお宅と親交がある。

最近、実家へはたまに帰るくらいで、結希くんを見かけることも少なくなっていたけど、ニュースで顔を見てすぐに気づきました。亡くなったおじいちゃんと顔が本当にソックリなんですよ……。行方不明になったと聞いて信じられませんでした」

「明るい子」という報道もあるが、女性の印象は違った。

「昔はおとなしくて、言葉が少ない子でしたね。こちらから話題を振ってあげることのほうが多かった。とはいえ私も、ここ5年くらいはしゃべったことがないから、性格が明るくなったのかな。お母さんの後ろを、ひょこひょこついていく感じで、すごく甘えん坊さんでしたよ」

山遊びが大好きだった一方で、女性は「自ら山で遭難した」という見方には疑問を呈している。

「正直、事件を知って『あの子がひとりで山とか行かんやろ』と思いました。小さいときから山に慣れている分、どれほど危ないかもわかっているだろうし”判断"がつくはず。信じたくはないですが、誘拐とか事件に巻き込まれてしまったのかなって……」

発見された遺体と、離れた場所で見つかっている物証。警察は、身元の特定と死因の究明を急いでいる。

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