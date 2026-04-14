きょうの山形県内は火災が相次ぎました。南陽市では正午過ぎに火災が発生し住宅など少なくとも６棟が焼けました。 【画像】立ちのぼる炎が風にあおられ... １人が病院に搬送されたということです。 山口颯太記者「複数軒焼ける火災が発生しています」 消防や警察によりますと、きょう午後０時２０分ごろ南陽市漆山で「住宅が燃えている」などと近くにいた人から１１９番通報がありました。こちらは出火直後の映像です。立ち