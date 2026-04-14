きょうの山形県内は火災が相次ぎました。南陽市では正午過ぎに火災が発生し住宅など少なくとも６棟が焼けました。

【画像】立ちのぼる炎が風にあおられ...

１人が病院に搬送されたということです。

山口颯太 記者「複数軒焼ける火災が発生しています」

消防や警察によりますと、きょう午後０時２０分ごろ南陽市漆山で「住宅が燃えている」などと近くにいた人から１１９番通報がありました。



こちらは出火直後の映像です。立ち上る炎が風にあおられ周囲の建物に迫っています。

ホースで水をまき、迫る火を防ごうとしている人もいます。

現場は南陽市立漆山小学校の北東にある住宅が密集する地域で火は次々と近くの家に燃え移りました。

これまでに住宅など少なくとも６棟が焼けているということです。

■上空から見ると...

上空から現場を見ると住宅が立ち並ぶエリアが広範囲に焼けているのがわかります。撮影時、出火から２時間ほどが経っていましたが、現場からは煙が上がり、消防の放水が続けられていました。

火は午後５時半過ぎに消し止められましたが１人が病院に運ばれたということです。

■近くでたき火か

近所の人「（こんな火災）初めてだ。バンバンっていう音はすごく聞こえた。怖かった。風があるからね」

近所の人「今ボンボン燃えているところの下、あそこでたき火をしていた。（風で）こっちに（火が）移った」

近所の人によりますと現場近くでたき火をしていたという情報もあり、消防や警察が出火原因についても調べを進めています。