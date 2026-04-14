【モデルプレス＝2026/04/14】女優でモデルの生見愛瑠が4月12日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳美人モデル「おしゃれで憧れる」ファン絶賛のミニスカコーデ◆生見愛瑠、ミニスカコーデ披露生見は「よく見たら眼鏡乗ってます。いいてんき」と2枚の写真を投稿。グレーのVネックに青いシャツ、黒のミニスカートを合わせた装いを披露した。◆生見愛瑠の投稿に反響こ