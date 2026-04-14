生見愛瑠「よく見たら…」ミニスカコーデにファン絶賛「スタイル神」「気づかなかった」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】女優でモデルの生見愛瑠が4月12日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美人モデル「おしゃれで憧れる」ファン絶賛のミニスカコーデ
生見は「よく見たら眼鏡乗ってます。いいてんき」と2枚の写真を投稿。グレーのVネックに青いシャツ、黒のミニスカートを合わせた装いを披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル神すぎる」「ミニスカ似合いすぎ」「おしゃれで憧れる」「眼鏡気づかなかった（笑）」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人モデル「おしゃれで憧れる」ファン絶賛のミニスカコーデ
◆生見愛瑠、ミニスカコーデ披露
生見は「よく見たら眼鏡乗ってます。いいてんき」と2枚の写真を投稿。グレーのVネックに青いシャツ、黒のミニスカートを合わせた装いを披露した。
◆生見愛瑠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル神すぎる」「ミニスカ似合いすぎ」「おしゃれで憧れる」「眼鏡気づかなかった（笑）」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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