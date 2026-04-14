渋川市にある自然公園・赤城自然園では春の花々が咲き誇り訪れる人を楽しませています。 渋川市赤城町にある赤城自然園では四季折々の花や山野草を楽しむことができます。園内の一角では今、一面に広がる約３０００株のシラネアオイが見ごろを迎えています。 日光白根山が名前の由来といわれるシラネアオイは上品な薄紫色の花を咲かせその姿から山野草の女王と呼ばれています。 園によりますと先週末、気温が高かったことか