【資料】高速道路を走行する自動車 高速道路やＪＲ各社が春の大型連休期間中の渋滞・予約状況を発表し、５連休となる後半に利用が集中する見込みで分散利用や早めの予約を呼びかけています。 ネクスコ東日本などによりますと、今月２５日から来月６日までの大型連休期間中に首都圏で１０キロ以上の渋滞が発生する回数は去年より３６回増え２０６回と予想しています。ことしは５連休が後半にあるため、ピークは下り