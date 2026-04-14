【資料】高速道路を走行する自動車

高速道路やＪＲ各社が春の大型連休期間中の渋滞・予約状況を発表し、５連休となる後半に利用が集中する見込みで分散利用や早めの予約を呼びかけています。

ネクスコ東日本などによりますと、今月２５日から来月６日までの大型連休期間中に首都圏で１０キロ以上の渋滞が発生する回数は去年より３６回増え２０６回と予想しています。ことしは５連休が後半にあるため、ピークは下り線が来月２日、上り線が５日と見込まれています。

県内では下りが来月２日、関越自動車道・藤岡JCT付近を先頭に最大２５キロ、上信越自動車道では甘楽PA付近を先頭に最大１５キロの渋滞が予想されています。

また、上りは４日と５日に関越自動車道の駒寄PA付近を先頭に最大１０キロ。５日と６日には上信越自動車道の富岡IC付近を先頭に最大１０キロから１５キロの渋滞が予想されています。高速道路各社では大型連休期間中、休日割引が適用されないことから分散利用を呼びかけています。

また、ＪＲ各社は今月２４日から来月６日までの大型連休期間中の新幹線と在来線の予約席数が今月９日時点で去年より１１％増え３３６万席と発表しました。各社とも去年を大きく上回り、休日を自由に組み合わせて取得しやすい曜日配列であることが影響したとみられます。

新幹線の予約席数について上越新幹線は３１％北陸新幹線は１３％増えました。また混雑のピークは下りが来月２日、上りが５日ということです。ＪＲ各社はピーク日でもまだ空席が残っているとして早めの予約を呼びかけています。