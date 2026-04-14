去年１２月にオープンしたシン・マリホ水族館が来館者数１０万人を達成しました。 １０万人目の来館者となったのは広島市中区から訪れた親子で、年間パスポートを持っていて６回目の来館だったということです。 宇井館長からザトウクジラのぬいぐるみなどが贈られました。 １０万人目の家族「きょうも娘がちょうど朝行きたいって急遽予定を変えて来たので、びっくりしました。またすぐに来ると思います」 シン