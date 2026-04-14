生活困窮者の支援にあたる弁護士らが4月18日（土）、電話と面接による「いのちと暮らしを守るなんでも相談会」を全国一斉に開く。 それに先立つ4月13日、主催者を代表して弁護士2人が都内で会見。相談会の趣旨を説明するとともに、物価高騰の下で生活困窮者が置かれている危機的状況や、経済・生活苦による自殺者の増加について語った。（ライター・榎園哲哉） 生活苦による自死増で弁護士ら危機感 相談会は、コロナ