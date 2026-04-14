【モデルプレス＝2026/04/14】フリーアナウンサーの青木裕子が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「カフェみたい」焼きそばパン＆ミネストローネのお弁当◆青木裕子、カフェ風お弁当披露青木は「お弁当」と記し、弁当箱とスープジャーが並んだ写真を投稿。弁当箱には、ワックスペーパーで包まれた焼きそばパンとゆで卵が盛り付けられており、「パン焦がしたけど