2児の母・青木裕子「パン焦がしたけど」焼きそばパン＆ミネストローネのお弁当公開「盛り付けのセンス抜群」「カフェみたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】フリーアナウンサーの青木裕子が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「カフェみたい」焼きそばパン＆ミネストローネのお弁当
青木は「お弁当」と記し、弁当箱とスープジャーが並んだ写真を投稿。弁当箱には、ワックスペーパーで包まれた焼きそばパンとゆで卵が盛り付けられており、「パン焦がしたけど、この写真の写りほど黒くはなかった、はず 肉眼ではいけると判断できた、はず」とお茶目につづっている。スープジャーに詰められたマカロニ入りのミネストローネには、粉チーズとハーブが散りばめられており、カフェ風のおしゃれな弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「盛り付けのセンス抜群」「カフェみたい」「おしゃれすぎる」「どっちも美味しそう」「パン焦がしたエピソードも可愛い」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「カフェみたい」焼きそばパン＆ミネストローネのお弁当
◆青木裕子、カフェ風お弁当披露
青木は「お弁当」と記し、弁当箱とスープジャーが並んだ写真を投稿。弁当箱には、ワックスペーパーで包まれた焼きそばパンとゆで卵が盛り付けられており、「パン焦がしたけど、この写真の写りほど黒くはなかった、はず 肉眼ではいけると判断できた、はず」とお茶目につづっている。スープジャーに詰められたマカロニ入りのミネストローネには、粉チーズとハーブが散りばめられており、カフェ風のおしゃれな弁当となっている。
◆青木裕子の投稿に「盛り付けのセンス抜群」の声
この投稿に、ファンからは「盛り付けのセンス抜群」「カフェみたい」「おしゃれすぎる」「どっちも美味しそう」「パン焦がしたエピソードも可愛い」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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