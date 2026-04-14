タレントの王林（28）が、3月31日付で所属事務所「ボンド」との契約を終了し、地元・青森の「リンゴミュージック」に復帰したことが判明。かねて目標として掲げてきた青森県知事に向け、いよいよ本腰を入れるのではとの憶測が広がっている。フジとTBSは「朝8時戦争」“初打席”で空振り三振…テレ朝「羽鳥慎一モーニングショー」独走いよいよ決定的青森県弘前市出身の王林は、10代の頃からご当地アイドルグループ「りんご娘」