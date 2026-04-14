高須クリニックの高須克弥院長（81）が14日、自身のインスタグラムを更新。表舞台から姿を消して久しい元プロ野球選手の板東英二（86）とのツーショットなどをアップした。高須院長は、中日のユニホーム姿の坂東と満面の笑みを浮かべる2ショットなどをアップ。この投稿に「坂東英二さんもお元気そう」「お元気そうで、良かった」「坂東さんの生存確認ありがとうございます」などのコメントが相次いでいる。板東はTBS系「日立世界