秋田の夏の風物詩竿燈まつりで今年はドローンを使ったショーが行われることになりました。伝統行事と最新のテクノロジーを使ったエンターテインメントで、さらなる誘客とにぎわい創出を目指します。厄除けや五穀豊穣を願い江戸時代から続く秋田市の伝統行事、竿燈まつり。秋田市竿燈まつり実行員会沼谷純会長「今年は初日と最終日にドローンショーということで、これも少し試行を試しにやら