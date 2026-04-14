2026年にNetflixで配信される主演映画『僕の狂ったフェミ彼女』で、女優復帰する永野芽郁。復帰作への注目が集まるが、元マネージャーの男性との気になる関係が取りざたされ、SNSをざわつかせている。発端となったのは、4月13日の「女性セブンプラス」の報道だ。「これまで、『ももいろクローバーZ』の百田夏菜子さんの弟が永野さんを担当しており、“イケメンマネージャー”としてファンの間でも有名でした。ですが、2025年6