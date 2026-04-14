2026年にNetflixで配信される主演映画『僕の狂ったフェミ彼女』で、女優復帰する永野芽郁。復帰作への注目が集まるが、元マネージャーの男性との気になる関係が取りざたされ、SNSをざわつかせている。

発端となったのは、4月13日の「女性セブンプラス」の報道だ。

「これまで、『ももいろクローバーZ』の百田夏菜子さんの弟が永野さんを担当しており、“イケメンマネージャー”としてファンの間でも有名でした。ですが、2025年6月の同誌でこのマネージャーの退社が報じられていたんです。

今回の記事によれば、2人は博多行きの新幹線に乗り、永野さんはイタリアの高級ブランド『PRADA（プラダ）』のジャケットを羽織り、元マネ男性も同じブランドのスーツやネクタイをしていたとされています」（スポーツ紙記者）

元マネ男性との“おそろいブランドコーデ”が取りざたされたが、Xでは

《永野芽郁次から次へと凄いな。こんな芸能人なかなかいないぞ》

《こんなの撮られて本人は復帰する気あるのかな?》

など、あきれる声があがっている。

永野は2025年4月の「週刊文春」で、俳優の田中圭との不倫と、日曜劇場『キャスター』（TBS系）で共演していた韓国人俳優のキム・ムジュンとも交際しているという“二股疑惑”が伝えられ、世間に衝撃を与えた。騒動から1年が経ったが、今回の元マネ男性との関係は話題にあがっていた。

「10月の『女性セブンプラス』に、永野さんが元マネ男性と2人でライブを観賞し、プラダのデニムとセリーヌのトレーナーという“おそろいコーデ”で歩くツーショット写真が掲載されました。もちろん、辞めたマネージャーと現在も交流があること自体は不自然ではありませんが、プライベートでおそろいの服装で外出する“距離感”が疑問視されていました。今回も同じブランドをまとい、2人だけで旅をしたような可能性が浮上したため、気になる人もいたのでしょう」（芸能記者）

にわかに注目を集めたプラダと永野には縁があるという。

「永野さんは2019年、プラダのジャパンアンバサダーに就任し、同ブランドのファッションショーやイベントに参加し、Instagramでも、へそが出るミニ丈ニットの写真を投稿していました。しかし一連の報道を受けて、プラダは2025年5月の『東京スポーツ』の取材に対し《今後永野さんの起用を予定しているプロジェクトはございません》と回答しています。その後、永野さんが同ブランドに関連した仕事をすることはなく、事実上の降板状態になっています。それでも、このブランドを愛用することから“未練”を感じる、という指摘もあります」（同前）

永野は、2026年に出演予定だったNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』から降板になるなど、不倫報道が仕事に影響を及ぼした。なかでも、CMへの影響は甚大だったようだ。

「騒動前の永野さんは透明感のあるイメージから、モスバーガーやサントリー、JCBなど大手企業のCMに10社以上、出演していました。しかし報道後、降板が続き、出演CMはゼロになりました。Netflixでの女優復帰は決まっていますが、1年たっても新しいCMの仕事はなく、女優として大きくイメージダウンしたことは想像に難くありません」（同前）

永野が“CM復帰”する日は来るのか──。