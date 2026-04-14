韓国のシン・ヘソン、コンミョンが主演する韓国ドラマ『秘密の監査 -Filing for Love-』が、25日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。（毎週土・日曜 後11：00〜）【写真】突然「社内不倫担当」に…上司の裏の顔を追い始めるコンミョン同作は、秘密を抱えているカリスマ監査室長と、一瞬にして社内不倫担当に左遷された社内監査室エースのオフィスラブコメディー。『あいつは