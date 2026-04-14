シン・ヘソン＆コンミョン、最悪の出会いから急接近… 韓国ドラマ『秘密の監査 -Filing for Love-』、U-NEXTで配信決定＜キャスト・あらすじ＞
韓国のシン・ヘソン、コンミョンが主演する韓国ドラマ『秘密の監査 -Filing for Love-』が、25日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。（毎週土・日曜 後11：00〜）
【写真】突然「社内不倫担当」に…上司の裏の顔を追い始めるコンミョン
同作は、秘密を抱えているカリスマ監査室長と、一瞬にして社内不倫担当に左遷された社内監査室エースのオフィスラブコメディー。
『あいつは黒炎竜』『流れ星』など数々のラブロマンスを手がけたイ・スヒョンが監督を務める同作。とある秘密を抱える、冷徹な監査室長チュ・イナ役を務めるのは、『私のヘリへ 〜惹かれゆく愛の扉〜』『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』などで圧倒的な存在感を示したシン・ヘソン。社内では「彼女に目をつけられたら最後」と恐れられるほど、鋭く、そして破天荒に監査の目を光らせるイナ。そんな強烈なキャラクターを体現するシン・ヘソンの熱演から目が離せない。
そんなイナの部下で、監査室のエースとして完璧な人生を歩んでいた矢先、突然「社内不倫担当」へ左遷されたノ・ギジュンを、『私が死ぬ一週間前』『禁酒をお願い』などのロマンスで甘い演技を見せたコンミョンが演じる。
ある日、ギジュンのもとに届いたイナに関する匿名通報。復讐心を胸に、社員たちの秘密の私生活を暴きながら、冷徹な上司イナの裏の顔を追い始めるギジュン。しかし、共に過ごすうちに2人の関係は予期せぬ方向へ。問題児だらけの監査チームで繰り広げられる、予測不能な「密着監査ロマンス」が見どころとなる。
ティザー映像では、イナから突如左遷を言い渡され、イナに振り回されながらも必死に食らいつくギジュンの姿が。さらには、最悪の出会いだったはずの2人の距離が急接近する様子も映し出され、本編への期待が一段と膨らむ。
■監督
イ・スヒョン
■キャスト
シン・ヘソン、コンミョン、キム・ジェウク、ホン・ファヨン、カン・サンジュン、オム・ジュンギ ほか
■あらすじ
社内監査室のエースだったノ・ギジュンは、ある出来事から社内スキャンダル処理ばかり任される日々に…。それは上司チュ・イナが原因だった。しかしある日、匿名でイナに関しての通報がギジュンのもとに届く。復讐心から秘密を探り始めたギジュンだが、思いがけず、どんどんイナに惹かれていってしまう。
【写真】突然「社内不倫担当」に…上司の裏の顔を追い始めるコンミョン
同作は、秘密を抱えているカリスマ監査室長と、一瞬にして社内不倫担当に左遷された社内監査室エースのオフィスラブコメディー。
『あいつは黒炎竜』『流れ星』など数々のラブロマンスを手がけたイ・スヒョンが監督を務める同作。とある秘密を抱える、冷徹な監査室長チュ・イナ役を務めるのは、『私のヘリへ 〜惹かれゆく愛の扉〜』『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』などで圧倒的な存在感を示したシン・ヘソン。社内では「彼女に目をつけられたら最後」と恐れられるほど、鋭く、そして破天荒に監査の目を光らせるイナ。そんな強烈なキャラクターを体現するシン・ヘソンの熱演から目が離せない。
ある日、ギジュンのもとに届いたイナに関する匿名通報。復讐心を胸に、社員たちの秘密の私生活を暴きながら、冷徹な上司イナの裏の顔を追い始めるギジュン。しかし、共に過ごすうちに2人の関係は予期せぬ方向へ。問題児だらけの監査チームで繰り広げられる、予測不能な「密着監査ロマンス」が見どころとなる。
ティザー映像では、イナから突如左遷を言い渡され、イナに振り回されながらも必死に食らいつくギジュンの姿が。さらには、最悪の出会いだったはずの2人の距離が急接近する様子も映し出され、本編への期待が一段と膨らむ。
■監督
イ・スヒョン
■キャスト
シン・ヘソン、コンミョン、キム・ジェウク、ホン・ファヨン、カン・サンジュン、オム・ジュンギ ほか
■あらすじ
社内監査室のエースだったノ・ギジュンは、ある出来事から社内スキャンダル処理ばかり任される日々に…。それは上司チュ・イナが原因だった。しかしある日、匿名でイナに関しての通報がギジュンのもとに届く。復讐心から秘密を探り始めたギジュンだが、思いがけず、どんどんイナに惹かれていってしまう。