2機の「激レア珍飛行機」が世界中の航空機をほぼリアルタイムで追跡できるサイト「フライトレーダー24」の公式SNSアカウントが、アメリカ空軍の航空機「NT-43A」、ならびに「WB-57」がフライトに挑んだと投稿しました。2機ともに、かなり珍しい外観を持つ「レア機」です。どういったものなのでしょうか。【画像】えっスゴい形…これが2種類の「激レア珍飛行機」驚愕の全貌ですNT-43Aはボーイングの旅客機「737」をベースに改修