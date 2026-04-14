ハイブリッド技術を「橋渡し」にベントレーは、大型SUV『ベンテイガ』の次期モデルを2028年に投入する予定だ。EV戦略の大幅な見直しを経て、新世代のプラグインハイブリッド車（PHEV）シリーズの先駆けとなる。【画像】ベントレーで最も人気のあるラグジュアリーSUV【ベントレー・ベンテイガを詳しく見る】全24枚同社は最近、2030年までに5車種の新型EVを投入するという計画を白紙に戻し、PHEVモデルへの投資を決めた。これは高