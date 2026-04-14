大ヒット中の松竹映画「鬼の花嫁」に出演する吉川愛（２６）、片岡凛（２２）と池田千尋監督による「女子会舞台挨拶」が１４日、名古屋・ミッドランドスクエアシネマで行われた。人間とあやかしが共存し、運命の人と巡り合う和風恋愛ファンタジー小説が原作。映画は永瀬廉（２７）と吉川のＷ主演が話題となり、３月２７日の公開後、１３日までで観客動員４０万人を突破している。あやかしの頂点に立つ鬼の鬼龍院玲夜を永瀬が