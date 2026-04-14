猫の「トライアル期間」とは トライアル期間とは、正式に引き取る前に実際に暮らしてみるお試し期間のことです。期間はお迎え元や猫の状況によって決められます。 書類や面談だけではわからない実際の暮らしの相性を確かめるために、とても重要なステップとなっています。 人間の都合で「お試し」する期間ではない この期間は、人間側が猫の性格や可愛さを採点するための時間ではありません。 お互いが安