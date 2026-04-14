俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第13回（15日）の場面カットが公開されている。【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ前回は、シマケン（佐野晶哉）に外国人客の対応を助けてもらったりん（見上愛）は、自分も少しでも瑞穂屋の役に立ちたいと、英語の勉強を始める。直美（