低軌道衛星を用いたAmazonの衛星通信サービス・Amazon Leoが、航空機向けのギガビット対応アンテナ「Amazon Leo Aviation Antenna」を発表しました。設置すると、機内で下り最大1Gbps・上り最大400Mpbsの衛星インターネットが利用可能になります。Amazon Leo introduces gigabit-speed antenna for commercial aviationhttps://www.aboutamazon.com/news/amazon-leo/amazon-leo-aviation-antenna-gigabit-wifiIntroducing the Amaz