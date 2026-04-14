3月23日からその行方が分からなくなっている、京都府南丹市立園部小学校に通う安達結希さん。4月から新6年生になる安達さんの行方について、全国から心配の声が寄せられている。【写真】結希くんが「よく可愛がっていた」犬のハチ近隣住民が語った安達結希さんの印象「3月29日に安達さんが所有していたと思われる黄色のランドセルが見つかり、その後、4月12日には黒い靴が小学校から約6キロ離れた山道周辺で見つかりました。徐