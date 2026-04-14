【POP UP PARADE ココ L size】 11月 発売予定 4月14日 予約受付開始 価格：9,800円 グッドスマイルカンパニーは、ノンスケールフィギュア「POP UP PARADE ココ L size」を11月に発売する。価格は9,800円。4月14日から予約受付を開始した。 本製品はTVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」に登場する、魔法使いに憧れる少女「ココ」を再現したフィギュ