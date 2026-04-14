１４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３８．０７ポイント（０．９５％）高の４０２６．６３ポイントと３日続伸した。３月１８日以来、約１カ月ぶりの高値水準を回復している。中東緊迫化の緩和期待で投資家心理が上向く流れ。週末に開催された米国とイランの和平協議は物別れに終わったものの、一時停戦の期限となる２２日までに、第２回の会議が開催されるとの観測が流れている。外電が報じたところ