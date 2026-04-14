名古屋競輪のPR隊が14日、スポニチ名古屋オフィスを訪れ、23日から26日まで行われる「G3第2回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪」をアピールした。名古屋競輪組合の久保英昭競輪場長は「地元の纐纈洸翔（23・121期）、吉田敏洋（46・85期）、高橋和也（39・91期）、平野想真（26・123期）選手に注目です。売り上げ目標は45億円です」と力を込めた。場内イベントは「ちゃんぴおんず」お笑いステージ、ミラノ・