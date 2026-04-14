名古屋競輪のPR隊が14日、スポニチ名古屋オフィスを訪れ、23日から26日まで行われる「G3第2回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪」をアピールした。

名古屋競輪組合の久保英昭競輪場長は「地元の纐纈洸翔（23・121期）、吉田敏洋（46・85期）、高橋和也（39・91期）、平野想真（26・123期）選手に注目です。売り上げ目標は45億円です」と力を込めた。

場内イベントは「ちゃんぴおんず」お笑いステージ、ミラノ・コルティナ五輪の“りくりゅうペア”の解説でおなじみとなった高橋成美トークショーが25日に。丸山桂里奈トークショー、平原康多トークショーが26日に行われる。アジア大会にちなんでアジアン料理大集合のグルメイベントやボッチャ、ゴールボールの体験ができたり、隣接するBMXコースでエキシビションレースも行われる。

SPEEDチャンネルキャスターで、開催中のイベントでMCも務める渡辺唯は「地元の平野想真選手に注目しています。これから中部を担っていく一人。初の地元G3でどんな戦いを見せてくれるか楽しみです」と地元期待の若手選手を推した。