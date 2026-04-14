ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのメッツ戦に「1番DH」で先発出場。4打数無安打1死球だった。バットから快音は聞かれずも、連続試合出塁を「47」に更新。ドジャースの球団歴代4位タイに浮上した。6回裏の第4打席では、思わぬアクシデントにも遭遇。相手2番手のクレイグ・キンブレル投手が捕手のタイムに気付かず、投球動作を開始。リリース寸前で踏み留まる危険な場面も見られた。