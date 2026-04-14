この先、19日(日)頃から夏日続出、東京都心など真夏日に迫る所もあるでしょう。エアコンの手入れや夏服の準備、暑さに体を慣らす暑熱順化など早めに準備をしておきましょう。今日14日(火)は大阪や京都など85地点で夏日19日(日)頃から夏日続出今日14日(火)は、900地点あまりあるアメダスの内、京都や大阪、奈良、長野など85地点で、最高気温25℃以上の夏日となり、沖縄の波照間島では30.3℃と真夏日になりました(南鳥島除く)。東