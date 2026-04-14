この先、19日(日)頃から夏日続出、東京都心など真夏日に迫る所もあるでしょう。エアコンの手入れや夏服の準備、暑さに体を慣らす暑熱順化など早めに準備をしておきましょう。

今日14日(火)は大阪や京都など85地点で夏日 19日(日)頃から夏日続出

今日14日(火)は、900地点あまりあるアメダスの内、京都や大阪、奈良、長野など85地点で、最高気温25℃以上の夏日となり、沖縄の波照間島では30.3℃と真夏日になりました(南鳥島除く)。東京都心と名古屋は24.6℃と、夏日一歩手前まで上がりました(14時まで)。





先日、4月11日(土)は、静岡で最高気温が30.3℃と、本州で今年初めて真夏日となりました。静岡で4月に真夏日になったのは、2007年4月1日以来19年ぶりで、例年より早い真夏日の到来となりました。また、東京都心も27.3℃と今年初の夏日となり、夏日地点は156地点と、今年初めて100地点を超えました。今週末19日(日)からは、夏日地点がグッと増え、200地点を超える予想です。東京都心などでは30℃近くまで上がる所もありそうです。

19日(日)から10年に一度レベルの高温予想

気象庁は昨日13日(月)、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。これは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。



九州、中国、四国、近畿、東海では、19日(日)頃から1週間程度「かなりの高温」が予想されています。熱中症など体調管理や、農作物の管理に、注意が必要です。



急な暑さに備えて、エアコンの手入れや、夏服の準備、暑さに体に慣らす暑熱順化など早めに準備しておきましょう。

真夏日の最も早い記録は?

各地の真夏日(最高気温30℃以上)の最も早い記録は、東京都心で5月5日、名古屋で4月22日、大阪で4月30日、福岡で4月29日など、大型連休前から真夏日になる所があります。今年は桜も台風もペースが速いですが、暑さのペースも早くなる可能性があるため注意が必要です。

エアコンのお手入れはお早目に

今週末19日(日)頃からグッと暑くなるため、エアコンの試運転やフィルターの掃除など、エアコンのお手入れは早めに行いましょう。



【お手入れポイント】

・運転モードを「冷房」にして、音んどを最低温度16℃〜18℃、風量を最大に設定。

・冷風がでているか、運転ランプが点滅していないか確認

・30分程度運転し、室内機から水漏れ、異音、異臭がないか、室外機から異音、異臭がないか確認。

・フィルターは、2週間に1度をめどに掃除を。